Вице-спикер НС Армении провел встречу с делегацией во главе со спикером парламента Грузии

На полях 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза возглавляемая вице-спикером Национального Собрания Армении Акопом Аршакяном делегация встретилась с делегацией во главе со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, вице-спикер НС отметил, что Армения заинтересована в установлении стратегического партнерства с Грузией на основе логики развития особых добрососедских отношений.

Акоп Аршакян подчеркнул важность реализации соглашения между Республикой Армения и Грузией о взаимных безвизовых визитах граждан двух государств посредством удостоверений личности.

Акоп Аршакян подчеркнул важность реализации соглашения между Республикой Армения и Грузией о взаимных безвизовых визитах граждан двух государств посредством удостоверений личности.

Вице-спикер особо отметил Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между комитетами по международным отношениям, Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Постоянной комиссией НС Армении по науке, образованию, культуре, диаспоре, молодежи и спорту и Комитетом парламента Грузии по культуре, а также отметил, что стороны пришли к предварительному соглашению о создании межпарламентской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Акоп Аршакян выразил удовлетворение активным сотрудничеством между постоянными комиссиями и парламентскими группами дружбы двух стран.

Вице-спикер парламента также подчеркнул важность укрепления региональной безопасности и стабильности и отметил, что высокий уровень отношений между Арменией и Грузией является одним из важных факторов обеспечения безопасности на Южном Кавказе.

Была также отмечена важность участия премьер-министра Никола Пашиняна в международном форуме “Шелковый путь” в Тбилиси, где был представлен проект правительства “Перекресток мира”.

Спикер парламента Грузии приветствовал идею проекта “Перекресток мира”, подчеркнув важность регионального мир и разблокирования дорог в контексте развития экономических отношений и региональных возможностей.

Шалва Папуашвили подчеркнул важность достижения стабильного мира, основанного на принципе территориальной целостности стран.

“Трудно добиться экономического развития без долгосрочного мира”, - заявил глава грузинского парламента.