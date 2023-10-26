Министр обороны Израиля заявил, что не хочет эскалации на границе с Ливаном

Израиль сосредоточен на действиях вокруг сектора Газа и не заинтересован в эскалации напряженности на границе с Ливаном, однако его армия готова к любым сценариям. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

"Мы ведем войну в южном регионе против [палестинской радикальной организации] ХАМАС. Мы готовы к любому развитию событий на севере, <...> но вместе с тем мы не заинтересованы в расширении войны. Если это произойдет, мы будем знать, что делать, наши войска готовы, равно как и ВВС", - сказал он на пресс-конференции.