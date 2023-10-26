Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с рабочим визитом посетит Армению

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто 27 октября с рабочим визитом посетит Армению.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в МИД Армении состоится встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто, после чего министры выступят с заявлениями для представителей СМИ.