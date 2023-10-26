В Палестине сообщили о ежедневных смертях тысяч жителей Газы из-за Израиля

Постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур призвал остановить военные преступления Израиля в секторе Газа, которые уносят жизни тысячи палестинцев ежедневно. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, с такими словами он выступил с трибуны ООН на специальной сессии Генеральной Ассамблеи по защите гражданского населения Палестины.

"Тысяча палестинцев гибнет каждый день в результате военного преступления Израиля, которому нет оправдания", - сказал Мансур, подчерчивая, что "70% убитых в секторе Газа - это дети и женщины". По его словам, с 7 октября в палестинском анклаве погибли 3 тыс. детей и 1,7 тыс. женщин. Мансур сообщил, что в результате израильских ударов в секторе разрушено более 40% жилых домов, 1,6 тыс. человек находятся под завалами, 1,4 млн местных жителей были вынуждены покинуть свои дома, и большинству из них некуда вернуться. "Я призываю всех вас проголосовать за то, чтобы остановить убийства и позволить гуманитарной помощи достичь сектора Газа", - сказал представитель Палестины.