Время в Ереване: 11:07:36,   3 Ноябрь 2023

Заместители глав МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье

Заместители глав МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузин 26 октября встретился с заместителем Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам А.Багери Кяни.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, предметно обсуждена текущая ситуация в Закавказье. Подчеркнута важность реализации многосторонних договоренностей по стабилизации обстановки в регионе, в том числе с учетом итогов министерской встречи Консультативной региональной платформы «3+3» для Южного Кавказа, состоявшейся в Тегеране 23 октября с.г.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам, касающимся Центральной Азии и конфликта в Украине.

Условлено о продолжении контактов по региональным темам, представляющим обоюдный интерес.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]