Заместители глав МИД РФ и Ирана обсудили ситуацию в Закавказье

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации М.Ю.Галузин 26 октября встретился с заместителем Министра иностранных дел Исламской Республики Иран по политическим вопросам А.Багери Кяни.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, предметно обсуждена текущая ситуация в Закавказье. Подчеркнута важность реализации многосторонних договоренностей по стабилизации обстановки в регионе, в том числе с учетом итогов министерской встречи Консультативной региональной платформы «3+3» для Южного Кавказа, состоявшейся в Тегеране 23 октября с.г.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам, касающимся Центральной Азии и конфликта в Украине.

Условлено о продолжении контактов по региональным темам, представляющим обоюдный интерес.