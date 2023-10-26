Конгресс местных и региональных властей Совета Европы осудил военные действия Баку против Карабаха
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы провел срочное обсуждение по вопросу Нагорного Карабаха и принял резолюцию. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в микроблоге постоянного представительства Армении в Совете Европы в соцсети Х.
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы решительно осудил военные действия Азербайджана, выразив сожаление по поводу гуманитарных последствий и призвал Азербайджан освободить всех представителей Нагорного Карабаха.
Council of Europe @COECongress held urgent debate on #NagornoKarabakh & adopted Declaration:— Armenia in Council of Europe (@armrepcoe) October 26, 2023
The Congress:
strongly condemns #Azerbaijan’s military operation
deplores humanitarian consequences
calls on to release all representatives of NK
welcomes efforts of #Armenia pic.twitter.com/tjgjOAsuSb
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