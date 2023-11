Конгресс местных и региональных властей Совета Европы осудил военные действия Баку против Карабаха

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы провел срочное обсуждение по вопросу Нагорного Карабаха и принял резолюцию. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в микроблоге постоянного представительства Армении в Совете Европы в соцсети Х.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы решительно осудил военные действия Азербайджана, выразив сожаление по поводу гуманитарных последствий и призвал Азербайджан освободить всех представителей Нагорного Карабаха.

Council of Europe @COECongress held urgent debate on #NagornoKarabakh & adopted Declaration:

The Congress:

strongly condemns #Azerbaijan’s military operation

deplores humanitarian consequences

calls on to release all representatives of NK

welcomes efforts of #Armenia pic.twitter.com/tjgjOAsuSb