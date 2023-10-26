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Конгресс местных и региональных властей Совета Европы осудил военные действия Баку против Карабаха

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы осудил военные действия Баку против Карабаха

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы провел срочное обсуждение по вопросу Нагорного Карабаха и принял резолюцию. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в микроблоге постоянного представительства Армении в Совете Европы в соцсети Х.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы решительно осудил военные действия Азербайджана, выразив сожаление по поводу гуманитарных последствий и призвал Азербайджан освободить всех представителей Нагорного Карабаха.


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