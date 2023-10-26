Сотрудники МККК помогли перевезти из НК в Армению 220 останков тел

С момента эскалации боевых действий 19 сентября и по настоящее время сотрудники Международного комитета Красного Креста помогли перевезти в Армению 220 останков тел, в том числе жертв взрыва на складе топлива.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает армянский офис МККК.

«Идентификация жертв является серьезной проблемой в настоящее время. Наши судебно-медицинские эксперты продолжают работать над тем, чтобы обеспечить достойное обращение с останками жертв трагического взрыва на складе топлива в прошлом месяце», - говорится в заявлении.