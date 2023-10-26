По итогам Совета глав правительств СНГ подписано более 20 документов

Двадцать два документа подписаны по итогам Совета глав правительств СНГ, состоявшегося 26 октября в Бишкеке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

По информации пресс-службы, по итогам заседания подписаны документы о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ, о плане мероприятий по подготовке и празднованию в 2025 году в странах СНГ 80-летия победы в Великой Отечественной войне, о единой юбилейной медали к 80-й годовщине, о мероприятиях в горно-металлургической отрасли, о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, о программе по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Среди них также есть документы о плане мероприятий по проведению в 2024 году года волонтерского движения и о чемпионате СНГ.

Также по итогам заседания подписаны девять документов о финансовом обеспечении.