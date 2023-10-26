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По итогам Совета глав правительств СНГ подписано более 20 документов

По итогам Совета глав правительств СНГ подписано более 20 документов

Двадцать два документа подписаны по итогам Совета глав правительств СНГ, состоявшегося 26 октября в Бишкеке. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе правительства Киргизии.

По информации пресс-службы, по итогам заседания подписаны документы о проведении очередного заседания Совета глав правительств СНГ, о плане мероприятий по подготовке и празднованию в 2025 году в странах СНГ 80-летия победы в Великой Отечественной войне, о единой юбилейной медали к 80-й годовщине, о мероприятиях в горно-металлургической отрасли, о сотрудничестве государств - участников СНГ в сфере геодезии, картографии, пространственных данных, о программе по рекультивации территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств. Среди них также есть документы о плане мероприятий по проведению в 2024 году года волонтерского движения и о чемпионате СНГ.

Также по итогам заседания подписаны девять документов о финансовом обеспечении.


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