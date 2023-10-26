Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям и привержена мирной повестке в регионе: вице-спикер НС

Вице-спикер НС Армении Акоп Аршакян выступил на 147-й Ассамблее Межпарламентского союза. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в своем выступлении вице-спикер НС отметил:

“Госпожа председатель,

Ваши Превосходительства, главы парламентов

Уважаемые парламентарии!

Дамы и господа,

Я хотел бы поблагодарить принимающую сторону, Анголу, за прекрасную организацию Ассамблеи и теплое гостеприимство, оказанное всем делегатам.

16-я цель устойчивого развития посвящена содействию мирному и инклюзивному обществу, обеспечению доступа к правосудию для всех и созданию эффективных, подотчетных и инклюзивных институтов на всех уровнях.

Однако продолжающиеся и новые насильственные конфликты по всему миру подрывают глобальный путь к миру и достижению Цели 16. Вызывает тревогу тот факт, что в 2022 году число связанных с конфликтами жертв среди гражданского населения увеличилось более чем на 50 процентов – впервые с момента принятия Повестки ЦУР 2030.

Высокий уровень вооруженного насилия и отсутствие безопасности оказывают разрушительное воздействие на развитие стран.

Уважаемые коллеги,

Говоря о мире и справедливости, позвольте мне коснуться ситуации в регионе Южного Кавказа.

К сожалению, 19 сентября Азербайджан начал еще одну крупномасштабную агрессию против народа Нагорного Карабаха, нарушив международное право и подписанное им Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года.

Военное нападение продемонстрировало, что целью было завершить этническую чистку армянского населения Нагорного Карабаха, а также вовлечь Республику Армения в новую войну. В результате агрессии были сотни жертв и раненых, в том числе среди мирного населения, женщины и дети. Более ста тысяч человек были насильственно перемещены из Нагорного Карабаха в Армению.

Печально, крайне печально, что, несмотря на сотни тревожных сигналов, решения Международного суда, резолюции Европарламента, ПАСЕ и парламентов отдельных стран, призывы исполнительных органов, международного сообщества, мы все не смогли предотвратить этническую чистку армян в Нагорном Карабахе.

Это нападение последовало за более чем девятимесячной блокадой Лачинского коридора, единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром. Блокада затронула электричество, газ, продукты питания и медикаменты, а также неотложную медицинскую помощь. Международный Суд вынес два решения о снятии блокады и открытии Коридора. Однако эти решения так и не были выполнены Азербайджаном. Это было прелюдией к этнической чистке, которая в последующие дни достигла своей цели.

Правительство и народ Армении сделали все, чтобы принять и приютить более 100 тысяч армян - жертв этнической чистки в Нагорном Карабахе. Мы смогли приютить их благодаря народу Армении и демократии.

Благодаря народу, потому что люди порой не ждали, что сделает правительство. Они предоставили своим вынужденным переселенцам товары первой необходимости и временное убежище. И благодаря демократии, потому что благодаря демократии и открытой экономике, некоррумпированному правительству, у нас был достаточный экономический рост, чтобы поддержать 100 000 жителей Нагорного Карабаха.

Мы благодарны нашим международным партнерам, которые уже выделили и/или продолжат выделять средства, направленные на преодоление гуманитарного кризиса, который возник в результате насильственного переселения армян Нагорного Карабаха.

Около 150 квадратных километров все еще оккупированы Азербайджаном из-за агрессии против международно признанной суверенной территории Армении.

Армения не имеет территориальных претензий к своим соседям, Армения привержена мирной повестке в регионе. Позиция Армении заключается в установлении мирных отношений, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности государств.

Армения и Азербайджан должны открыть дороги друг для друга, должны действовать пограничные и другие соответствующие контрольные службы, исходя из юрисдикции, суверенитета и законодательства стран. Это должно быть сделано на основе принципа взаимности и равенства: простираясь от Востока до Запада, от Каспийского моря до Средиземного моря, от Севера до Юга, от Персидского залива до Черного моря. Мы называем этот проект «Перекресток мира».

Армения готова обеспечить безопасность грузов, транспортных средств, людей, трубопроводов, линий электропередач на своей территории, поскольку «Перекресток мира» предполагает также прохождение трубопроводов и линий электропередачи. Мы призываем международных партнеров принять участие в этом масштабном проекте.

Мирная повестка дня в нашем регионе не имеет альтернативы. Мы привержены пути демократии для достижения стабильного и прочного мира. Мы решительны в своем выборе и рассчитываем на поддержку наших международных партнеров.

Большое спасибо за внимание”.