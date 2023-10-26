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Секретарь СБ Армении и заместитель госсекретаря США обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Армении

Секретарь СБ Армении и заместитель госсекретаря США обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Армении

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял заместителя госсекретаря США по делам Южной Европы и Евразии Джошуа Хака. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата Совета безопасности Армении, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Армении и подчеркнули важность принятия четких усилий по установлению прочного мира и стабильности на Южном Кавказе.

Стороны обменялись идеями по многопрофильному сотрудничеству двусторонней повестки Армения-США, подчеркнув необходимость дальнейшего расширения сотрудничества в различных сферах. Была подчеркнута важность дальнейшего укрепления армяно-американского экономического сотрудничества.


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