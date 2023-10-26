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Президент Армении направил поздравительное послание федеральному президенту Австрии 

Президент Армении направил поздравительное послание федеральному президенту Австрии 

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян направил поздравительное послание федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену по случаю Национального дня Австрии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в послании говорится:

“Армения придает большое значение последовательному углублению и укреплению сотрудничества с Австрией как на двусторонней, так и на многосторонних платформах на благо наших народов.

Постоянная поддержка Австрии расширению партнерства Армения-ЕС достойна высокой оценки.

Желаю Вам крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественному народу Австрии - мира и процветания”.


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