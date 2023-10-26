Президент присутствовал при подписании декларации ЕС о создании в Сюнике образовательных центров «СМАРТ»

В рамках конференции «Global Gateway» в Брюсселе президент Республики Армении Ваагн Хачатурян присутствовал на подписании заявления о доработке соглашения об инвестиционном гранте для создания двух образовательных центров «SMART» в Сюникской области Республика Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, заявление подписали комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Вархе и вице-президент Европейского инвестиционного банка Томас Острос.

Подчеркнув важность создания подобных образовательных центров, президент Ваагн Хачатурян отметил: «Сегодня был сделан важный шаг в реализации двух неформальных образовательных центров, которые будут построены в Сюникской области Республики Армения и будут управляться «COAF». Это может способствовать дальнейшему укреплению связи между формальным и неформальным образованием, поскольку последнее является ключевой опорой первого. Более того, строительство этих умных центров в Сюнике будет способствовать реализации более великой цели развития южных регионов Армении».