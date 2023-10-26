Демократические страны обязаны объединить усилия ради мира и устойчивого развития: президент Армении

Президент Армении Ваагн Хачатурян 25 октября принял участие в рабочем ужине, данном от имени председателя Европейской комиссии Урсулы фон Ляйен в честь глав делегаций-участниц форума «Global Gateway», на котором присутствовали представители стран-участниц форума.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе беседы Ваагн Хачатурян представил усилия властей Армении, направленные на установление мира в регионе, и трудности на этом пути. Президент Хачатурян подчеркнул, что вынужденное переселение Нагорного Карабаха нанесла серьезный ущерб посреднической миссии и возможностям международного сообщества, и для спасения мирной повестки необходимы более энергичные действия.

“Военные расходы в мире в несколько раз превышают расходы на образование и социальные нужды, что сдерживает развитие и противодействие вызовам, стоящим перед миром. В связи с этим демократические страны обязаны объединить свои усилия ради мира и устойчивого развития”, - подчеркнул президент.