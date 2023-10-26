Президент Армении провел встречу с премьер-министром Эстонии 

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи Хачатурян коснулся гуманитарных, социально-экономических проблем более ста тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, а также перспектив принятия эффективных шагов международного сообщества для их решения.

Президент также высоко оценил поддержку ЕС и странами ЕС планов правительства Армении по решению проблем вынужденных переселенцев.

В ходе беседы были затронуты вопросы дальнейшего углубления партнерства Армения-ЕС, а также перспектив развития двустороннего сотрудничества между Арменией и Эстонией.

Стороны подчеркнули постоянное развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.