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Азиатские индексы выросли - 26-10-23

Азиатские индексы выросли - 26-10-23

ТОКИО, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.14% и составил 30601.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.34% и составил 2224.25 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.48% и составил 2988.30 пункта, а HANG SENG снизился на 0.24% и составил 17044.61 пункта.


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