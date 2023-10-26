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Делегация Армении в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза встретилась с делегацией Индонезии

Делегация Армении в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза встретилась с делегацией Индонезии

В рамках 147-й Ассамблеи Межпарламентского союза делегация, возглавляемая вице-спикером НС РА Акопом Аршакяном, встретилась в Луанде с индонезийской делегацией, возглавляемой Фадли Зоном. «Арменпресс» об этом сообщили в пресс-службе НС РА.

На встрече стороны обсудили перспективы развития отношений с Индонезией. Акоп Аршакян высоко оценил двустороннее межпарламентское сотрудничество, которое дает прекрасную возможность развивать активные связи со странами региона. В этом контексте вице-спикер НС подчеркнул развитие возможностей сотрудничества в сфере образовательных технологий.

Акоп Аршакян подчеркнул и важность сотрудничества в рамках международных организаций.

«Как известно, в целях развития эффективного сотрудничества в этом году Национальное собрание Республики Армения стало наблюдателем Межпарламентской ассамблеи АСЕАН, что открывает новые горизонты сотрудничества со странами АСЕАН», - подчеркнул вице-спикер Национального собрания.

Глава индонезийской делегации выразил поддержку Армении и отметил, что Армения имеет богатое культурное наследие в Индонезии, в том числе и церковь Сурб Геворг в Сурабае.

Стороны договорились о взаимных визитах и дальнейшем развитии отношений.

В делегации НС также депутаты Цовинар Варданян и Арсен Торосян.


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