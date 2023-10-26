Вице-премьер Армении Мгер Григорян участвует в заседании Евразийского межправительственного совета
Вице-премьер Армении Мгер Григорян в Бишкеке участвует в заседании Евразийского межправительственного совета.
«Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате вице-премьера.
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