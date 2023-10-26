США и Турция ведут консультации по увеличению присутствия НАТО в Черном море

США и Турция ведут консультации относительно увеличения количества кораблей Организации Североатлантического договора (НАТО) в Черном море. Как передает «Арменпресс», об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

На вопрос, стремятся ли Соединенные Штаты наращивать военное присутствие НАТО в Черном море, он ответил: «Это постоянная тема для обсуждения с нашими турецкими союзниками. Турция контролирует доступ военных кораблей в Черное море».

Он заявил, что Вашингтон отговаривает Анкару отказаться от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере. Вместо этого США предлагают Турции укреплять двусторонние отношения.