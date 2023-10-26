Время в Ереване: 11:07:36,   2 Ноябрь 2023

США и Турция ведут консультации по увеличению присутствия НАТО в Черном море

США и Турция ведут консультации по увеличению присутствия НАТО в Черном море

США и Турция ведут консультации относительно увеличения количества кораблей Организации Североатлантического договора (НАТО) в Черном море. Как передает «Арменпресс», об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

На вопрос, стремятся ли Соединенные Штаты наращивать военное присутствие НАТО в Черном море, он ответил: «Это постоянная тема для обсуждения с нашими турецкими союзниками. Турция контролирует доступ военных кораблей в Черное море».

Он заявил, что Вашингтон отговаривает Анкару отказаться от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере. Вместо этого США предлагают Турции укреплять двусторонние отношения.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]