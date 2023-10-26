Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили обсудили процессы, происходящие в регионе

Премьер-министры Армении и Грузии Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили в Тбилиси провели приватную беседу. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространило Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-грузинского сотрудничества, в том числе и двусторонние экономические отношения.

Также коснулись процессов, происходящих в регионе, подчеркнув необходимость последовательных шагов на пути к миру и стабильности.