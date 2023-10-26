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Секретарь Совета безопасности Армении принял заместителя госсекретаря МИД Латвии

Секретарь Совета безопасности Армении принял заместителя госсекретаря МИД Латвии

26 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял заместителя государственного секретаря МИД Латвийской Республики Аньеса Вилумсонса. «Арменпресс» об этом  сообщили в Аппарате Совета безопасности РА.

Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности, подчеркнув необходимость установления мира. Армен Григорян представил некоторые подробности брюссельского переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха вследствие этнической чистки Азербайджана. Секретарь Совета безопасности представил усилия, предпринимаемые РА по оказанию помощи переселенцам из Нагорного Карабаха.


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