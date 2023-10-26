Секретарь Совета безопасности Армении принял заместителя госсекретаря МИД Латвии

26 октября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял заместителя государственного секретаря МИД Латвийской Республики Аньеса Вилумсонса. «Арменпресс» об этом сообщили в Аппарате Совета безопасности РА.

Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности, подчеркнув необходимость установления мира. Армен Григорян представил некоторые подробности брюссельского переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

Была затронута гуманитарная ситуация, сложившаяся в результате принудительного перемещения армян Нагорного Карабаха вследствие этнической чистки Азербайджана. Секретарь Совета безопасности представил усилия, предпринимаемые РА по оказанию помощи переселенцам из Нагорного Карабаха.