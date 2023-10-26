Армия Израиля за прошедшие сутки поразила 250 объектов ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 250 объектам группировки ХАМАС в секторе Газа.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба израильской армии.

«За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 250 террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении.

Также израильские военно-морские подразделения нанесли удар по использовавшейся радикалами ХАМАС установке для запуска ракет «земля - воздух» в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа.