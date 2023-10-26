Армия Израиля за прошедшие сутки поразила 250 объектов ХАМАС в секторе Газа
14:37, 26 Октябрь 2023
Израильские военные за прошедшие сутки нанесли удары по 250 объектам группировки ХАМАС в секторе Газа.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба израильской армии.
«За прошедший день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более чем 250 террористическим целям ХАМАС в секторе Газа», - говорится в сообщении.
Также израильские военно-морские подразделения нанесли удар по использовавшейся радикалами ХАМАС установке для запуска ракет «земля - воздух» в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа.
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