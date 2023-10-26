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Иран предложил создать в рамках ШОС фонд финансирования нефтегазовых проектов

Иран предложил создать в рамках ШОС фонд финансирования нефтегазовых проектов

Власти Ирана предлагают создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) совместный фонд финансирования нефтегазовых проектов. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер на расширенном заседании Совета глав правительств стран-членов ШОС.

«Мы предлагаем основать фонд совместного финансирования нефтегазовых проектов между заинтересованными странами. Также мы готовы экспортировать технико-инженерные средства на первом этапе создания нефтегазового оборудования», - сказал он.


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