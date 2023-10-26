Грузия готова работать с Арменией и Азербайджаном во имя долгосрочного мира на Южном Кавказе: премьер-министр Грузии

Грузия готова работать с Арменией и Азербайджаном для достижения долгосрочного мира на Южном Кавказе. Как передает «Арменпресс», со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

«Мы готовы работать с нашими соседями и друзьями, Арменией и Азербайджаном, чтобы, наконец, установить долгосрочный мир на Южном Кавказе», - сказал Гарибашвили, открывая IV международный форум «Шелковый путь» в Тбилиси.

Гарибашвили и ранее неоднократно предлагал Тбилиси в качестве площадки для переговоров по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.