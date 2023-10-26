Лица, принудительно перемещенные из НК, взятые под временную защиту, получают статус беженца: министр юстиции РА

Правительство утвердило описание документа, удостоверяющего личность принудительно перемещенного, получившего временную защиту, и порядок его выдачи. Как передает «Арменпресс», соответствующий проект на заседании правительства 26 октября представил министр юстиции Григор Минасян.

Проект предлагает брать под временную защиту следующие лица:

1) Лица, зарегистрированные в регистре народонаселения Нагорного Карабаха;

2) Лица, проживающие на территории Республики Армения или за пределами Республики Армения, последний зарегистрированный адрес которых был в Нагорном Карабахе;

3) Лица, которые не были зарегистрированы в регистре населения Нагорного Карабаха, но проживали в Нагорном Карабахе и были поставлены на учет в регистре миграции и гражданства Министерства внутренних дел Республики Армения после насильственного перемещения в результате военной операции Азербайджана против Нагорного Карабаха, развязанной с 19 сентября 2023 года.

«Всем известно, что в результате событий, произошедших в Нагорном Карабахе, в том числе незаконного блокирования Лачинского коридора, военной агрессии Азербайджана с 19 сентября 2023 года, все население Нагорного Карабаха принудительно было переселено со своих мест постоянного проживания, из своей страны против своей воли, и оказалось на территории Республики Армения. После 19 сентября 2023 года из Нагорного Карабаха принудительно были перемещены более 100 000 жителей. Они были перемещены из страны постоянного проживания из-за повсеместного насилия и реальной угрозы насилия, нападений, массовых нарушений прав человека, событий, нарушающих общественный порядок, а также из-за этнических чисток и армянофобии Азербайджана. Фактически жители Нагорного Карабаха сегодня не имеют возможности вернуться в страну своего постоянного проживания», - сказал Минасян.

По словам министра, принятием проекта будет уточнен правовой статус вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, объем их прав и обязанностей.

«Хотелось бы подчеркнуть, что лица, взятые под временную защиту, становятся беженцами в силу закона и пользуются правами, предусмотренными для беженцев законом и международными конвенциями, в том числе Конвенцией 1951 года о статусе беженцев.

Принятие проекта даст возможность начать максимально эффективную защиту их прав и законных интересов», - заключил министр.