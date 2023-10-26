Никол Пашинян надеется на заключение мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил на IV международном форуме «Шелковый путь» в Тбилиси. Он представил проект правительства Армении «Перекресток мира», ход переговорного процесса между Арменией и Азербайджаном и возможности подписания мирного договора.

Как передает «Арменпресс», Пашинян подчернул, что Южному Кавказу нужен мир.

«А что такое мир? Это состояние, когда государства, страны живут с открытыми границами, связаны активными экономическими, политическими, культурными и человеческими связями, накопили опыт и традиции решения всех вопросов дипломатическим путем и путем диалога. Это настоящий мир. И как видите, все это - открытые границы, экономические, политические, культурные связи невозможны без дорог. Именно по этой причине наше правительство разработало и представляет проект «Перекресток мира» как важную часть мирной повестки дня. Ключевой смысл этого проекта - развитие коммуникаций между Арменией, Турцией, Азербайджаном и Исламской Республикой Иран путем ремонта, строительства и эксплуатации автомобильных, железных дорог, трубопроводов, кабелей, линий электропередачи.

Железные дороги, проходящие по югу и северу Армении, не функционируют на региональном уровне уже тридцать лет, как и многие автомагистрали, соединяющие восток и запад, а возобновление действия этих дорог стало бы коротким и эффективным маршрутом, соединяющим Каспийское море со Средиземным, как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

Точно так же эти железнодорожные и автомобильные коммуникации могут стать эффективным способом соединения Персидского залива с Черным морем, в том числе и с грузинскими портами. Эта программа принесет огромную пользу всем странам нашего региона, и я хочу обратить внимание правительств и частных инвесторов на эту возможность», - сказал премьер-министр Армении.

Он подчеркнул принципы «Перекрестка мира», которые заключаются в следующем:

Принцип №1: Вся инфраструктура, включая автомагистрали, железные дороги, воздушные трассы, трубопроводы, кабели, линии электропередачи, действуют под суверенитетом и юрисдикцией стран, через которые они проходят.

Принцип №2: Каждая страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории посредством своих государственных учреждений, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая пропуск через них товаров, транспортных средств и людей. Кстати, в ближайшее время в правоохранительной системе Армении будет создано специальное подразделение, функцией которого будет обеспечение безопасности международных сообщений, проходящих через Армению, пропуска товаров, транспортных средств и, конечно же, людей, в сотрудничестве с нашей патрульной полицией.

Принцип №3: Указанная инфраструктура может использоваться как для международных, так и для внутренних перевозок.

Принцип № 4: Все страны используют инфраструктуры друг друга на основе равенства и взаимности. Определенные упрощения процедур пограничного и таможенного контроля могут быть реализованы на основе равенства и взаимности.

Пашинян подтвердил готовность Армении открыть, реконструировать, перестроить все региональные коммуникации на основе этих принципов.

«И вышеупомянутые принципы необходимы, чтобы избежать ряда неверных толкований и различных интерпретаций. В ближайшее время мы официально представим этот проект правительствам стран нашего региона, и я надеюсь, что совместными усилиями, включая активность инвесторов, мы сможем его реализовать», - сказал премьер-министр.

Он отметил, что Армения сейчас работает над проектом соглашения о мире и урегулирования отношений с Азербайджаном, выразив надежду, что этот процесс успешно будет завершен в ближайшие месяцы.

Премьер-министр представил и другие важные принципы мира.

Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга при том понимании, что территория Армении составляет 29 800 квадратных километров, территория Азербайджана - 86 600. Это энциклопедическое замечание было сделано для того, чтобы заявления Армении и Азербайджана о признании территориальной целостности друг друга не оставляли места для вопроса, признает ли страна территориальную целостность данной страны, или, признавая территориальную целостность данной страны, противоположная страна подразумевает только часть ее международно признанной территории.

Следующий принцип заключается в том, что Армения и Азербайджан соглашаются провести делимитацию границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года. Ключевой смысл алма-атинской декларации заключается в следующем:

Советский Союз прекратил свое существование и 12 республик, подписавших Декларацию, включая Армению и Азербайджан, признали территориальную целостность, суверенитет друг друга, нерушимость существующих, то есть административных границ, что значит, что существовавшие административные границы между республиками Советского Союза стали государственными границами.

«Как я уже сказал, мы надеемся в ближайшие месяцы подписать Соглашение о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном, основанное на этих принципах. Надеюсь, что в ближайшее время будут подвижки в направлении открытия границы между Арменией и Турцией для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, что также придаст положительный импульс всему региону», - заключил премьер-министр Армении.