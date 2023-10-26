Совет старейшин Еревана избрал четырех вице-мэров

Армен Памбухчян, член совета партии «Гражданский договор», бывший министр по чрезвычайным ситуациям избран на должность первого заместителя мэра Еревана. Он получил 32 голоса «за», 0 «против», при 5 воздержавшихся.

Как сообщает «Арменпресс», на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана присутствовали 48 из 65 членов Совета старейшин Еревана.

Заместителями мэра также были избраны члены фракции ГД Левон Ованнисян и Сурен Григорян и партии «Республика» Саргис Мадатян

Члены Совета старейшин партии «Национальный прогресс», покинули зал заседания до голосования.

Оппозиционная фракция «Мать Армения» в заседании не участвовала.