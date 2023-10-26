Конфликт Нагорного Карабаха еще не разрешен: Сейран Оганян
Руководитель оппозиционной фракции Национального собрания Армении «Айастан» Сейран Оганян убежден, что запланированная на конец октября встреча в Брюсселе вновь не состоится из-за отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева. По мнению Сейрана Оганяна, Азербайджан уже получил от Запада то, что ему было нужно.
Как сообщает «Арменпресс», такое мнение Оганян высказал на парламентском брифинге.
«Очевидно, что встреча в Брюсселе не состоится, потому что президент Азербайджана Алиев не захочет поехать на нее. То, что ему нужно было получить в этом переговорном процессе, прежде всего от Запада, он уже получил. На этом этапе он достиг своей цели. Думаю, что в дальнейшем он будет делать упор на заключение мирного договора с Республикой Армения, несомненно, продолжая давление на Армению в рамках разблокирования инфраструктур так называемого «зангезурского коридора», - заявил глава оппозиционной фракции.
Оганян считает, что нагорно-карабахский конфликт еще не разрешен.
«Конфликт не разрешен, потому что Азербайджанская Республика своим поведением показала, что она отвергает все договоренности, говорит с нами, применяя силу, и изгнанием армян из Арцаха он эту задачу не решил. В этих рамках мы должны признать, что конфликт в Арцахе не разрешен», - сказал он.
По мнению Оганяна, альтернативы переговорам в существующем международном формате нет.
Говоря об объявленном премьер-министром проекте «перекресток мира», он сказал, что стать перекрестком мира – лучшее пожелание властей РА и армянского народа. В Армении нет никого, кто не хотел бы мира. «Но мирная повестка на данный момент, я думаю, является очередным проявлением хитрых шагов и постоянного обмана наших противников, турецко-азербайджанского тандема», - заключил руководитель фракции НС «Айастан».
Он добавил, что, несмотря на обещания и пожелания правительства Армении, в последние годы происходило лишь обратное – боевые действия, война.
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