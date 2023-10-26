Конфликт Нагорного Карабаха еще не разрешен: Сейран Оганян

Руководитель оппозиционной фракции Национального собрания Армении «Айастан» Сейран Оганян убежден, что запланированная на конец октября встреча в Брюсселе вновь не состоится из-за отказа президента Азербайджана Ильхама Алиева. По мнению Сейрана Оганяна, Азербайджан уже получил от Запада то, что ему было нужно.

Как сообщает «Арменпресс», такое ​​мнение Оганян высказал на парламентском брифинге.

«Очевидно, что встреча в Брюсселе не состоится, потому что президент Азербайджана Алиев не захочет поехать на нее. То, что ему нужно было получить в этом переговорном процессе, прежде всего от Запада, он уже получил. На этом этапе он достиг своей цели. Думаю, что в дальнейшем он будет делать упор на заключение мирного договора с Республикой Армения, несомненно, продолжая давление на Армению в рамках разблокирования инфраструктур так называемого «зангезурского коридора», - заявил глава оппозиционной фракции.

Оганян считает, что нагорно-карабахский конфликт еще не разрешен.

«Конфликт не разрешен, потому что Азербайджанская Республика своим поведением показала, что она отвергает все договоренности, говорит с нами, применяя силу, и изгнанием армян из Арцаха он эту задачу не решил. В этих рамках мы должны признать, что конфликт в Арцахе не разрешен», - сказал он.

По мнению Оганяна, альтернативы переговорам в существующем международном формате нет.

Говоря об объявленном премьер-министром проекте «перекресток мира», он сказал, что стать перекрестком мира – лучшее пожелание властей РА и армянского народа. В Армении нет никого, кто не хотел бы мира. «Но мирная повестка на данный момент, я думаю, является очередным проявлением хитрых шагов и постоянного обмана наших противников, турецко-азербайджанского тандема», - заключил руководитель фракции НС «Айастан».

Он добавил, что, несмотря на обещания и пожелания правительства Армении, в последние годы происходило лишь обратное – боевые действия, война.