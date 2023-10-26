Заместитель министра ОНКС принял делегацию, возглавляемую послом Литвы

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артур Мартиросян принял делегацию, возглавляемую послом Литовской Республики в Республике Армения Андрюсом Пулокасом. «Арменпресс» передает об этом, со ссылкой на сообщение Министерства ОНКС РА.

Артур Мартиросян приветствовал посла и отметил развитие армяно-литовских отношений, в частности, в сфере культуры.

На встрече, кроме прочих вопросов обсуждались и возможности проведения тренингов по музейному делу.

Артур Мартиросян поблагодарил своих коллег, отметив, что развитие музейной сферы имеет приоритетное значение для правительства, и развитие профессиональных способностей будет способствовать сохранению нашего культурного наследия.

«Мы придаем большое значение внедрению и обмену европейским опытом, освоению новых подходов», - сказал замминистра. Артур Мартиросян подчеркнул, что для правительства РА важно развивать и область культуры как составную часть экономики.

Стороны обсудили возможности двустороннего сотрудничества в сферах образования, спорта и делах молодежи.

Артур Мартиросян обратил внимание коллег на вопросы мониторинга и дальнейшей защиты около 5 тысяч недвижимых памятников армянской истории и культуры, оставшихся под контролем Азербайджана в результате военной агрессии против Нагорного Карабаха в 2020 и 2023 годах. Они предствляют уникальную ценность и в масштабе мирового культурного наследия.