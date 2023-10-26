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Министр иностранных дел Канады ознакомилась в Джермуке с ситуацией на границе с Азербайджаном

Министр иностранных дел Канады ознакомилась в Джермуке с ситуацией на границе с Азербайджаном

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетила армянские военные позиции, расположенные в районе Джермука, ознакомилась с ситуацией на границе с Азербайджаном в этом районе.

Как передает корреспондент «Арменпресс», командующий 5-м армейским корпусом ВС Армении Сасун Бадасян представил Мелани Жоли оперативную ситуацию и данные об оккупации Азербайджаном суверенных территорий Армении в этой области.

Сасун Бадасян уточнил, что Азербайджан вторгся и оккупировал 7600 гектаров суверенной территории в этом районе.

Подробности в видеоматериале.


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