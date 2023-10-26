Суммы, выплаченные 1000 крупными налогоплательщиками за 9 месяцев текущего года, превысили 1 трлн драмов

На официальном сайте Комитета государственных доходов опубликована информация о налогах и сборах, уплаченных первой тысячей крупных налогоплательщиков за январь-сентябрь 2023 года.

«1000 крупных налогоплательщиков за январь-сентябрь 2023 года в госбюджет внесли более 1 триллиона 266 миллиардов 911 миллионов драмов. Сумма платежей, произведенных в налоговый орган, составила более 967 миллиардов 676 миллионов драмов, сумма платежей в таможенный орган – около 299 миллиардов 235 миллионов драмов», - «Арменпресс» передает сообщение КГД.

Списки 1000 крупных налогоплательщиков размещены в подразделе «Информационные списки налогоплательщиков» раздела «Сведения о налогоплательщиках» официального сайта КГД.

Список опубликован на основании стандартов, установленных постановлением Правительства РА № 928 от 23.06.2022. В список не включены учреждения государственного и общественного управления РА.