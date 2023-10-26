Армен Григорян с рабочим визитом отправится в Республику Мальта

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян по приглашению министра иностранных дел, европейских вопросов и торговли Мальты Яна Борга 27 октября с рабочим визитом выедет в Республику Мальта.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности Армении, Армен Григорян примет участие во встрече «Мальта. Формула мира».