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Армен Григорян с рабочим визитом отправится в Республику Мальта

Армен Григорян с рабочим визитом отправится в Республику Мальта

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян по приглашению министра иностранных дел, европейских вопросов и торговли Мальты Яна Борга 27 октября с рабочим визитом выедет в Республику Мальта.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате Совета безопасности Армении, Армен Григорян примет участие во встрече «Мальта. Формула мира».


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