26 октября 2023 года вступает в силу новый закон О гражданстве РФ

26 октября 2023 года вступает в силу новый закон О российском гражданстве, который меняет основания приобретения и прекращения гражданства. «Арменпресс» об этом рассказала эксперт проекта Армянского Каритаса «Объединение международной сети неправительственных организаций, специализирующихся на вопросах трудовой миграции России, Армении, Кыргызстана и Узбекистана» Татевик Бежанян, отметив, что ранее трехлетний зарегистрированный брак с гражданином РФ считался основанием для упрощенной процедуры получения гражданства РФ. Для приобретения гражданства согласно новому закону помимо зарегистрированного брака необходимо иметь общего ребенка (детей) с гражданином РФ. Имеющие детей – граждан РФ (возрастное ограничение снято, ранее могли претендовать только те, у кого были совершеннолетние дети), могут претендовать на российское гражданство, но на этом основании им сразу не будет предоставлено гражданство, вначале они получат вид на жительство (ВНЖ), лишь затем новое гражданство.

Русскоязычные после сдачи экзамена и получения сертификата цмогут получить только вид на жительство (ВНЖ). Для получения гражданства, помимо русского языка, необходимо сдать экзамены по истории и законодательству России.

Снята и возможность получения гражданства в упрощенной форме за инвестиции и предпринимательство.

По словам эксперта, стало больше оснований для лишения гражданства. «Существующие основания будут сохранены, такие как получение гражданства по ложным свидетельствам или по поддельным документам, представляющим угрозу безопасности государства и т.п. Теперь гражданства будут лишаться и те, кто обвиняется в следующих преступлениях: бандитизм, дискредитация вооруженных сил, организация массовых беспорядков, государственная измена, незаконный оборот наркотиков. Ранее был 10-летний срок давности преступлений для получения гражданства. Сейчас он снят. Не имеет значения, когда были совершены эти преступления: сегодня, вчера или 25 лет назад», - рассказала Татевик Бежанян. Она сообщила, что согласно новому закону президент оставляет за собой право предоставлять гражданство только в исключительных случаях, лицам, оказавшим России исключительные услуги или представляющим интерес в силу своей профессии, квалификации или иных причин. (Согласно предыдущему закону, все формы предоставления гражданства, включая общее предоставление гражданства, оставались за президентом.) В остальных случаях вопросы гражданства будут решать Министерства внутренних дел и иностранных дел. Срок рассмотрения заявлений сокращен с одного года до трех месяцев.

«В то же время главе государства прибавлены и новые полномочия. Президент определяет категории лиц, которые будут иметь право на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Для этого будет достаточно указа президента, вносить изменения в закон не придется. То есть при необходимости список таких лиц будет пополняться быстро, а критерии могут быть любыми, начиная от проживания человека в данном районе и заканчивая определенной профессией», - заключила Татевик Бежанян.

Арменуи Мхоян