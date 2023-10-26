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Никол Пашинян прибыл в Тбилиси

Никол Пашинян прибыл в Тбилиси

Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Тбилиси с рабочим визитом. Премьер-министра в Тбилисском международном аэропорту встречал министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Каршеладзе.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, Никол Пашинян в Тбилиси примет участие в IV международном форуме «Шелковый путь».

В рамках визита также запланирована встреча премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Гарибашвили.


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