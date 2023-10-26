На детском песенном конкурсе «Евровидение-2023» Армению представит группа «Yan Girls»

Армению на детском песенном конкурсе «Евровидение-2023» будет представлять группа «Yan Girls» с песней «Do It My Way».

Как сообщает «Арменпресс», группа была выбрана в результате конкурса, объявленного ранее на Общественном телевидении.

Нанэ, Нэнси, Камилла, Сюзанна и Аида создали группу «Yan Girls» специально для участия в детском Евровидении. Юные певицы, вдохновленные легендарными артистами жанра K-pop, добавили в свою музыку армянский колорит. Юные, яркие и мятежные - они поют о важности самоконтроля, уверенности в себе, и о своем стремлении к лучшему.

Автор музыки конкурсной песни - Давид Бадалян, слова написаны Маленой и Ваграмом Петросяном. Режиссер видеоклипа - Артур Манукян, хореограф - Вика Мартиросян, автор костюмов - Фаина Арутюнян.

В Союзе европейских вещателей отмечают, что приветствуют участие Армении в конкурсе, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Армения.

Аиде 9 лет, она любит жанры K-pop и Hip-hop, слушает группы «BlackPink», «Triple Charms», «BTS», посещала уроки танцев и вокала, мечтает иметь собственную школу танцев и вокала. Занимается серфингом в свободное время.

Нэнси 11 лет, помимо пения она увлекается рисованием, является поклонницей K-pop: «Black Pink», «BTS». Учится на фортепианном отделении музыкальной школы им. А. Экимяна. Участие в «Детском Евровидении» - ее большая мечта.

Сюзанне 10 лет, учится в средней профессиональной музыкальной школе им. Чайковского, играет на фортепиано. Также посещает занятия спортивной гимнастики. Любит современные песни и танцы. Лучшая подруга Сюзанны - ее собака, которая первой слушает все ее песни.

Камилле 11 лет, она учится в музыкальной школе им. Александра Спендиаряна, играет на фортепиано и барабанах. Занимается вокалом с 4 лет. Любимые артисты - Бруно Марс, Майкл Джексон и композитор Иоганн Себастьян Бах. Она мечтает стать известной певицей.

Нанэ 11 лет, она поет и танцует с 4 лет, любит работать с камерой. Снимается в музыкальных программах, рекламных видеороликах. Хобби - рисование.

Детский конкурс песни «Евровидение-2023» пройдет 26 ноября в Ницце, Франция.