Европейские индексы выросли - 25-10-23

МОСКВА, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 25 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.08% и составил 14892.18 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.31% и составил 6915.07 пункта, британский FTSE вырос на 0.33% и составил 7414.34 пункта, а российский RTSI вырос на 0.11% и составил 1103.60 пункта.