Айк Мартиросян, Габриэл Саркисян и Грант Мелкумян одержали победы в первом туре «Grand Swiss»

В Великобритании на острове Мэн стартовал турнир ФИДЕ «Grand Swiss».

Как сообщает «Арменпресс» в первом туре победу одержали армянские шахматисты: Айк Мартиросян, Габриэл Сарксян, Грант Мелкумян. Самвел Тер-Саакян завершил игру вничью, Шант Саркисян и Мануэл Петросян проиграли.

Левон Аронян, бывший лидер мужской сборной Армении по шахматам, ныне выступающей под флагом США, выиграл первый тур.

В женском турнире Мариам Мкртчян и Элина Даниелян на старте зарегистрировали ничьи.

Турнир ФИДЕ «Grand Swiss» стартовал 25 октября и завершится 11 ноября. Турнир состоит из 11 туров и проводится в швейцарском формате. Общий призовой фонд турнира составляет $460 000, шахматист, занявший первое место, получит $80 000. Шахматисты, занявшие 1 и 2 места в женском и мужском турнире, получат право на участие в турнире претендентов 2024 года.