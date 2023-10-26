«Манчестер Сити» и «Барселона» одержали победы: и другие результаты третьего тура Лиги чемпионов УЕФА

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись матчи третьего тура групп E, F, G, H.

Как сообщает «Арменпресс», в группе Е «Фейеноорд» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 3:1, матч «Селтик» - «Атлетико» завершился вничью, со счетом - 2:2.

В группе F ПСЖ забил три безответных гола «Милану», «Ньюкасл» с небольшим перевесом уступил дортмундской «Боруссии».

В группе G действующий чемпион Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Янг Бойз» со счетом 3:1. «Лейпциг» с тем же счетом обыграл «Црвену Звезду».

В группе H «Антверпен», принимавший дома «Порту», ​​проиграл со счетом 4:1, «Барселона» обыграла донецкого «Шахтера», счет матча - 3:1.