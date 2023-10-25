Необходимо приложить очень большие усилия для того, чтобы у армян НК появилось желание вернуться туда: Пашинян

Принимая во внимание факт этнических чисток, обречения людей на голод, по сути, вынужденного переселения, необходимо приложить очень большие усилия для того, чтобы у армян Нагорного Карабаха появилось желание вернуться туда, если возможность этого реально существует. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью изданию The Wall Street Journal сказал премьер-министр Никол Пашинян.

В ответ на вопрос, какое будущее ждет 100 тысяч человек, которые были вынуждены покинуть Нагорный Карабах, Никол Пашинян отметил: “Есть краткосрочное будущее, есть среднесрочное будущее, есть долгосрочное будущее. В краткосрочной перспективе наша задача – удовлетворить самые насущные потребности наших соотечественников, ставших беженцами. В среднесрочной перспективе мы должны сделать так, чтобы у них были возможности на достойную жизнь. Наш подход заключается в том, что если у них не будет возможности или желания вернуться в Нагорный Карабах, мы должны сделать все, чтобы они остались, жили и творили в Республике Армения.

Конечно, то, каким будет это будущее, во многом зависит от того, какое предложение им сделает, или какую позицию займет, или какие условия создаст Азербайджан. И что будет поощрять и что будет поддерживать в этом плане международное сообщество. Но также, принимая во внимание факт этнических чисток, обречения людей на голод, по сути, вынужденного переселения, необходимо приложить очень большие усилия для того, чтобы у армян Нагорного Карабаха появилось желание вернуться туда, если возможность этого реально существует. То есть это в этой же теме, но есть вопросы, количество которых может достигать даже десятка. Во-первых, насколько реалистична такая возможность, и если она реально существует, насколько люди будут доверять такой возможности? Это очень серьезные и глубокие вопросы”.