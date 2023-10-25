Мы должны попытаться сделать нашу среду максимально управляемой и предсказуемой с точки зрения безопасности: премьер

Наше понимание безопасности основано, прежде всего, на том факте, что мы должны попытаться сделать нашу среду максимально управляемой и предсказуемой с точки зрения безопасности, и мы должны быть предсказуемыми для нашей среды. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью изданию The Wall Street Journal сказал премьер-министр Никол Пашинян.

Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов спросил: “Когда говорите о диверсификации отношений, что Вы имеете в виду? Что могут сделать другие страны? Ожидаете ли Вы военного присутствия других партнеров, американской или французской военной базы или, может быть, индийской? Как Вы это видите на практике?”

Премьер-министр Пашинян ответил: “Я хочу сказать, что мы неправильно поступаем, когда под безопасностью подразумеваем только армию, только оружие, потому что, к сожалению, во многих случаях мы видим, что есть страны, у которых нет проблемы с оружием, но есть проблема с безопасностью. И есть страны, у которых есть проблемы с оружием, но нет проблем с безопасностью. Конечно, это зависит от многих обстоятельств, среды и т.д.

Наше понимание безопасности основано, прежде всего, на том факте, что мы должны попытаться сделать нашу среду максимально управляемой и предсказуемой с точки зрения безопасности. И мы должны быть предсказуемыми для нашей среды. То есть угрозы, как правило, бывают взаимными, и иногда бывает очень сложно найти точку отсчета, потому что это всегда история о курице и яйце. А иногда даже нет смысла искать эту точку отсчета, потому что от нее ничего не меняется. И когда мы говорим о регулировании наших отношений в области безопасности, то под регулированием отношений в области безопасности мы не подразумевает, что мы должны привозить оружие из других мест и стрелять по соседним государствам. В этой самой сфере безопасности мы должны формировать отношения с нашими соседями, чтобы построить правильные отношения в области безопасности.

Понимаете, то, о чем я только что говорил: делимитация границ, взаимное признание территориальной целостности и т.д., правила открытия коммуникаций – это все очень важные части политики безопасности. И, особенно сейчас, думаю, сегодняшний мир показывает, что, по крайней мере, устарел тот подход, что можно иметь много оружия, можно иметь очень сильную армию, производить оружие, импортировать его и стрелять. В долгосрочной перспективе это никогда не принесет хороших результатов, и в краткосрочной перспективе не всегда приносит хорошие результаты. И когда мы говорим о диверсификации, мы также подразумеваем сбалансированную и балансирующую политику в контексте внешней политики. Здесь учитываются и наши соседи, и наша окружающая среда, и наш регион.

Тот подход, согласно которому мы должны где-то найти союзников, привезти оружие, чтобы стрелять по нашим соседям, - это не наш подход. Конечно, у нас есть опасения, что наши соседи будут стрелять по нам. Но и этими опасениями необходимо управлять. Но с другой стороны, думаю, что любая современная страна должна и имеет право иметь современную армию, имеет право развивать свои вооруженные силы, имеет право обеспечивать свои потребности в сфере безопасности в том числе и этим компонентом. Но суть моей реакции и моего ответа в том, что наша идея не заключается в том, что безопасность надо обеспечивать только армией, но также нужно идти на мир в регионе.... Кстати, в своем выступлении в Европейском парламенте я сказал, что мы подразумеваем под миром.

Когда мы говорим о мире, то подразумеваем, что границы всех стран региона открыты друг другу на одинаковых принципах, подразумеваем, что эти страны связаны экономическими связями, связаны политическим диалогом и разговором, связаны культурными связями. Смотрите, здесь нет речи об оружии. А ведь это важный компонент безопасности. Почему? Потому что это позволяет оппоненту лучше понять тебе, а тебе позволяет лучше понять оппонента. Именно это дает возможность для того, чтобы сформировались взаимные связи, и безопасность оппонента в какой-то степени становится важной и для тебя, и твоя безопасность также становится важной для оппонента, потому что в противном случае могут возникнуть экономические риски, политические риски и т.д., и т.п.”

Корреспондент отметил о взаимосвязанности, которая, предположительно, включает в себя и транзит из Азербайджана в Нахичевань, а согласно существующим соглашениям, предусмотрено, что управлять этим транзитом будет ФСБ России, спросив, действительно ли ФСБ здесь должна играть роль, или Армения и Азербайджан могут решить этот вопрос самостоятельно, без участия России.

Никол Пашинян отметил: “Во-первых, хочу подчеркнуть, что отдельной повестки относительно связи между Азербайджаном и Нахичеванью не существует. Такая повестка существует в контексте открытия региональных коммуникаций, когда должны быть открыты все региональные коммуникации. Это в0-вторых. В-третьих, нигде не написано, что какой-либо орган Российской Федерации должен иметь контроль над какой-либо территорией Республики Армения. Нигде не написано, что Республика Армения согласна или намерена урезать или ограничить какое-либо суверенное право Республики Армения. Нигде не написано, что любая функция, возложенная на государственные учреждения Республики Армения, должна быть делегирована кому-то другому. Нигде не написано и не предполагается, что кто-то другой должен обеспечивать безопасность на территории Республики Армения. Ничего подобного не написано.

В целом, после провала миссии миротворческих войск РФ в Нагорном Карабахе возникает много вопросов, и эти вопросы легитимны, поскольку под провалом я имею в виду тот факт, что миротворческие войска РФ не смогли или не захотели обеспечить безопасность армян Нагорного Карабаха. Здесь возникают очень серьезные вопросы, но с другой стороны, нигде не было и не может быть речи об ограничении каких-либо суверенных прав Республики Армения.

Но с другой стороны, я хочу сказать, что, как я уже говорил с трибуны Европейского парламента и как мы уже договорились на состоявшейся в Брюсселе последней встрече и что отражено в заявлении председателя Европейского совета Шарля Мишеля от 15 июля должно произойти открытие региональных коммуникаций на основе суверенитета и юрисдикции стран.

Должны ли в результате этого западные регионы Азербайджана иметь транспортное сообщение с Нахичеванью, в том числе через территорию Армении? Да, конечно! Может ли Республика Армения использовать те же дороги для связи между разными своими частями, например, в плане обеспечения железнодорожного сообщения? Да, конечно! Может ли Азербайджан в таком случае использовать транспортные пути Армении для международной торговли? Да, конечно! Должна ли Армения иметь возможность использовать дороги Азербайджана для международной торговли? Да, конечно! Должны ли участники международной торговли иметь возможность торговать с Турцией, Ираном и Грузией через территорию Армении в контексте глобальной торговли? Да, конечно! И мы делаем это предложение, мы готовы к этому решению, и мы называем это предложение “Перекресток мира”, и мы приглашаем всех наших партнеров вместе воплотить этот проект в жизнь”.