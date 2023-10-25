Число погибших в секторе Газа превысило 6500 человек
Министерство здравоохранения Газы объявило, что число погибших палестинцев в результате авиаударов Израиля по сектору Газа возросло до 6546 человек.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на IRNA, в заявлении министерство здравоохранения Газы заявило, что среди погибших 2704 детей.
Между тем, в прибрежном анклаве были ранены 17 439 палестинцев, добавили в министерстве.
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