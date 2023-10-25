Манвел Хндзрцян стал серебряным призером Чемпионата мира по борьбе U23 

Член сборной Армении по вольной борьбе Манвел Хндзрцян стал серебряным призером Чемпионата мира среди юношей до 23 лет.

Как сообщает Арменпресс, в финале проходящего в албанской Тиране Чемпионата по борьбе U23 в весовой категории до 57 кг Хндзрцян поборолся с российским спортсменом и проиграл, став серебряным призером.

Вчера член сборной Армении по вольной борьбе Межлум Межлумян стал бронзовым призером Чемпионата мира среди юношей до 23 лет.