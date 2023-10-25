США пытаются отговорить Израиль от полноценной сухопутной операции в Газе

Военные США стараются убедить Израиль в отсутствии необходимости полномасштабной сухопутной операции в секторе Газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд источников.

"Представители Минобороны США пытаются удержать Израиль от ожесточенных городских сражений, в которые были втянуты США в Иракскую войну, в попытках не дать израильтянам увязнуть в кровавых сражениях за каждый дом", - информирует телеканал.

По мнению американских советников, вместо полноценного наземного вторжения в анклав Израилю надо ограничиться комбинацией авиаударов и рейдов спецназа.

CNN отмечает, что с начала боев между Израилем и группировкой ХАМАС США все больше беспокоят планы израильской стороны ввести в сектор Газа значительные сухопутные силы. Один из источников, знакомый с тревожными настроениями в администрации США, заявил, что, по его мнению, "у Израиля нет стратегии в отношении того, что делать дальше" после возможного ввода войск в сектор.