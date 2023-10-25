Израиль отложил наземную операцию в ожидании сил ПРО США: WSJ

Израиль согласился повременить с началом наземной операции для того, чтобы США могли перебросить дополнительные системы противоракетной обороны (ПРО) на Ближний Восток. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, Вашингтон намерен перебросить на Ближний Восток около 10 систем противовоздушной обороны для того, чтобы защитить американские войска в Ираке, Сирии, Кувейте, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ. Израильские власти согласились подождать момента, когда США осуществят развертывание данных систем. Ожидается, что развертывание дополнительных систем ПВО завершится уже на этой неделе.

Израиль, указывает издание, в своем решении также учитывал дипломатические усилия по освобождению большего числа заложников в секторе Газа, а также гуманитарный аспект, однако угроза для американских войск вызывала основное беспокойство. Как сообщили изданию представители американской администрации, в Вашингтоне полагают, что после начала наземной операции ВС США будут подвергаться нападениям различных вооруженных формирований в регионе.