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В Индонезии произошло землетрясение

В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на севере Индонезии в провинции Северный Сулавеси. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 13.24 по времени UTC (16.24 мск) в 48 километрах южнее города Манадо с населением 451 тысяча человек. Очаг землетрясения находился на глубине 139 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.


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