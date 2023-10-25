В Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано на севере Индонезии в провинции Северный Сулавеси. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает на своем сайте Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземный толчок был зафиксирован в 13.24 по времени UTC (16.24 мск) в 48 километрах южнее города Манадо с населением 451 тысяча человек. Очаг землетрясения находился на глубине 139 километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.