Армения дала согласие на открытие российского консульства в Капане: глава МИД Армении

Российская сторона обратилась с предложением открыть консульство в Капане, и Республика Армения дала свое согласие.

“Действительно, российская сторона в установленном порядке обращалась для открытия генерального консульства в Капане, и Республика Армения, учитывая все возможные нюансы, в установленном порядке дала свое положительное заключение и согласие.

Трудно сказать, на каком этапе сейчас находится РФ в открытии этого консульства. Однако это их работа, но они сотрудничают с соответствующими ведомствами Армении на всех этапах”, - сказал Мирзоян.

По словам министра, различные страны заинтересованы в открытии консульств в Сюникской области.

“Исламская Республика Иран уже это сделала, Франция заявила о таком намерении, есть и другие страны, с которыми ведется разговор, но поскольку окончательных договоренностей нет, я бы не хотел раскрывать подробности.

Конечно, международное присутствие способствует оживлению экономической жизни региона, но да, это содержит и политические месседжи”, - сказал Мирзоян.