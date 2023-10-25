В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО

Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила газета Aksam.

"Законопроект об одобрении ратификации Протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в Комитет по иностранным делам", — пишет издание.

Ранее в понедельник в администрации президента республики сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган внес соответствующее предложение на рассмотрение органа законодательной власти.