В парламенте Турции подписали проект о ратификации членства Швеции в НАТО
18:31, 25 Октябрь 2023
Спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш подписал законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила газета Aksam.
"Законопроект об одобрении ратификации Протокола о присоединении Швеции к Североатлантическому договору был подписан спикером парламента Нуманом Куртулмушем и передан в Комитет по иностранным делам", — пишет издание.
Ранее в понедельник в администрации президента республики сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган внес соответствующее предложение на рассмотрение органа законодательной власти.
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