Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян

Власти Вьетнама зафиксировали первую смерть человека от оспы обезьян, пациент был заражен ВИЧ. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает вьетнамское новостное агентство VNS.

"Пациент был госпитализирован в Городскую больницу тропических болезней Хошимина 2 октября 2023 года с лихорадкой и волдырями. Он страдал от множественных инфекций, пневмонии, туберкулеза, а также тяжелой полиорганной недостаточности и умер через 18 дней лечения", - сообщает издание со ссылкой на минздрав страны.

С начала 2023 года в Хошимине было зарегистрировано 20 случаев оспы обезьян. Среди них 18 пациентов, в том числе 17 мужчин и одна женщина, имели положительный результат на ВИЧ. Все заболевшие были помещены на карантин и проходят лечение в городской больнице.