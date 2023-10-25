Пашинян предполагает, что встреча в Брюсселе не состоится из-за того, что Алиев не подтвердил свое участие

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предполагает, что запланированная на конец октября встреча в Брюсселе не состоится, поскольку президент Азербайджана не подтвердил свое участие. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал Пашинян, отвечая на вопрос, была ли встреча отменена или перенесена.

“Такая встреча была запланирована. Но теперь факт в том, что это произойдет не в октябре. Полагаю, причина в том, что президент Азербайджана не подтвердил свое участие в этой встрече. Но есть и рабочие детали, относительно которых мы постараемся в ближайшие дни получить разъяснения от коллег из Евросоюза и понять дальнейшие шаги”, - сказал Пашинян.

Хотя у Армении уже есть ответы на некоторые вопросы, премьер-министр не поспешил с оценкой по ним. Армения выразила готовность принять участие в этой встрече.

Напомним, что ранее спецпредставитель ЕС Тойво Клаар заявил, что запланированная на конец октября встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева не состоится.