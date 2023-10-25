Платформа «3+3» — удобная площадка для общения со странами региона: глава МИД Армении

Платформа «3+3» — удобная площадка для общения со странами региона и обсуждения тем, представляющих взаимный интерес. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

“Это удобная площадка для общения со странами региона, для обсуждения тем, представляющих взаимный интерес.

Что касается разблокировки инфраструктур, как и прежде, также в этот день была возможность сказать, что Республика Армения заинтересована в разблокировании инфраструктур региона, естественно, на основе принципов суверенитета, юрисдикции, взаимности и равенства стран”, - подчеркнул Мирзоян.

Министр иностранных дел подчеркнул, что правительство Республики Армения даже разработало соответствующую программу по поощрению снятия блокады и занимается ее продвижением путем публикации проекта “Перекресток мира”.

“Мы уверены, что региональная и международная коммуникационная и логистическая инфраструктура, проходящая через территорию Армении, будет способствовать построению мира в регионе, и первым бенефициаром и первым сторонником этого является Республика Армения.

Конечно, если есть страны, которые говорят об инфраструктуре с другими соображениями или вкладывают другие подслои и коннотации, этого, конечно, не может иметь место. Как я сказал, все должно быть сделано в соответствии с международным правом, в данном случае с уважением нашего суверенитета и юрисдикции”, - заключил Мирзоян.