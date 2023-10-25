5000 вынужденных переселенцев проживают в гостиницах, а 1400 - в приспособленных для жилья местах

После нападения Азербайджана 80 тысяч вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха расселены в регионах Армении, большая часть из них расселена в частных домах или квартирах, 5 тысяч человек - в гостиницах, а 1400 - в приспособленных для жилья местах. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе правительственного часа в Национальном Собрании сказал министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саноян в ответ на вопрос о том, есть ли среди вынужденных переселенцев люди, живущие в палатках или машинах.

Министр заверил, что ежедневно ведется подсчет. Известно, сколько человек проживает в 10 областях республики. В населенных пунктах областей размещено около 80 тысяч вынужденных переселенцев.

“Только в первые дни были какие-то приспособленные территории, где они были заселены. Одним из таких мест стала спортшкола Арташата, где уже никого нет. По большому счету люди в основном заселены в частные дома и квартиры. На сегодняшний день в гостиницах проживает около 5000 человек, а в всего 1400 человек, которые находятся в приспособленных для жилья местах. Программы уже реализованы, они уже дают результаты. Более 3000 человек уже переехали из гостиниц в съемное жилье”, - сказал Саносян.

Он заверил, что они знают местонахождение 80 тысяч человек, проживающих в областях, знают, как решить их проблемы. Госведомства выполняют свою работу.